Создан аквариум с ИИ, отслеживающий взгляд и рассказывающий о рыбах

Она призвана помочь посетителям узнавать подробности и изучать различные виды рыб в общественных аквариумах.

Система использует комбинацию камер и алгоритмов распознавания объектов для отслеживания направления взгляда посетителей, сопоставляя его с положением рыб в аквариуме. После этого ИИ выводит информацию о видах рыб на прозрачный микросветодиодный экран на переднем стекле аквариума. При этом текст появляется непосредственно рядом с изображением рыбы.