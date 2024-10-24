Создан алгоритм, помечающий сгенерированный ИИ текст

Большие языковые модели широко используются в искусственном интеллекте для генерации текста в чат-ботах и других приложениях. Однако, выявить конкретный источник ИИ-сгенерированного текста бывает сложно, что ставит под сомнение его достоверность. Хотя водяные знаки были предложены как решение этой проблемы, их массовое применение затруднено из-за требований к качеству и вычислительной эффективности.

Исследователи Сунамт Дататри и Пушмит Кохли разработали схему, использующую новый алгоритм выборки для применения водяных знаков, получивший название SynthID-Text. Этот инструмент позволяет незаметно изменять выбор слов в тексте, вставляя подпись, которую можно распознать с помощью специализированного программного обеспечения.

Эффективность водяных знаков была проверена на нескольких моделях, и SynthID-Text продемонстрировал улучшенную детектируемость по сравнению с существующими методами.