Создан антибиотик на основе яда осы

Благодаря генной инженерии, научные работники сумели сделать из уничтожающего самые опасные микробы белка вполне себе безопасное лекарственное средство, передает РИА Новости. Данная разработка является очень своевременной, так как в последнее время врачи по всему миру бьют тревогу в связи с появлением все большего числа устойчивых к традиционным антибиотикам микроорганизмов. Некоторые из них даже заявляли о скорой новой пандемии, которая будет вызвана подобными супербактериями.

Сами же разработчики нового антибиотика заявили, что основное действующее вещество яда азиатской осы способно эффективно разрушать бактериальную мембрану даже устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.