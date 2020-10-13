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Создан антибиотик на основе яда осы
Новинка призвана бороться с супербактериями
Американские ученые вместе с коллегами из Бразилии сумели разработать новый антибиотик. Самым интересным в нем является то, что для его создания используется токсичный белок из яда азиатской осы.
Благодаря генной инженерии, научные работники сумели сделать из уничтожающего самые опасные микробы белка вполне себе безопасное лекарственное средство, передает РИА Новости. Данная разработка является очень своевременной, так как в последнее время врачи по всему миру бьют тревогу в связи с появлением все большего числа устойчивых к традиционным антибиотикам микроорганизмов. Некоторые из них даже заявляли о скорой новой пандемии, которая будет вызвана подобными супербактериями.
Сами же разработчики нового антибиотика заявили, что основное действующее вещество яда азиатской осы способно эффективно разрушать бактериальную мембрану даже устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.
Этот белок в целом не опасен для людей, но он все же весьма токсичен и даже способен вызывать анафилактический шок. Поэтому мы решили сделать перспективное для борьбы с микробами вещество менее токсичным, для чего применили генную инженерию.