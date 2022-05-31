Создан антибиотик, уничтожающий невосприимчивые к лекарствам бактерии

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Создан антибиотик, уничтожающий невосприимчивые к лекарствам бактерииНе обошлось без помощи искусственного интеллекта
Группа учёных из Рокфеллеровского университета представили свою свежую разработку — антибиотик цилагицин, способный оказывать воздействие даже на устойчивые к лекарственным препаратам бактерии.
К таковым, например, относятся Clostridium difficile или метициллин-резистентный золотистый стафилококк. При этом обнаружить новый тип антибиотика удалось лишь при помощи искусственного интеллекта и специальных алгоритмов.
Сообщается, что система помогла учёным подобрать соединения, которые близки к антибиотикам по своей структуре. А уже затем химики синтезировали их в лаборатории.
Напомним, что ранее, в марте, отечественные специалисты Ставропольского государственного медицинского университета также использовали ИИ для создания нового вещества с антибактериальной устойчивостью.