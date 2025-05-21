Создан бесконтактный сенсор для раннего выявления аритмии сердца

Мерцательная аритмия опасна тем, что может долго протекать бессимптомно и значительно повышает риск осложнений. Стандартная диагностика проводится с помощью электрокардиограммы (ЭКГ), но такие обследования чаще всего выполняются только при наличии жалоб, из-за чего ранние признаки болезни могут остаться незамеченными.

Новая система работает иначе: она считывает механическое движение сердца с помощью радиосигнала — без контакта с телом. Затем данные анализируются нейросетью, которая была обучена на основе классических ЭКГ. Таким образом, технология распознает характерные признаки аритмии даже без прямого измерения электрических сигналов.

Метод протестировали на более чем шести тысячах пациентов, из которых у 229 уже была диагностирована мерцательная аритмия. Результаты показали, что точность и чувствительность новой системы сопоставимы с ЭКГ. Также ее проверили на группе из 27 человек во время сна — даже в таких условиях технология смогла выявить нарушения ритма.