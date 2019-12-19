Создан беспилотный самолет для перевозки тяжелых грузов без человеческой помощи

Так, компания-разработчик беспилотного самолета продемонстрировала способность своего устройства к самостоятельному подбиранию грузовых контейнеров, причем без какой-либо специальной погрузки. По словам инженеров, данная функция может значительно повысить эффективность грузовых операций автономного самолета — они смогут стать круглосуточными, при этом компании смогут отказаться от отдельного штата сотрудников под это дело.

Elroy Air намерена заниматься обслуживанием огромного количества клиентов, в числе которых могут оказаться коммерческие, гуманитарные и военные отрасли промышленности. ”Наша цель — создать новый тип перевозок, который не будет зависеть от инфраструктуры”, — рассказал глава департамента стратегии и развития бизнеса Elroy Air Кофи Асанте.