Ferra

Создан беспилотный самолет для перевозки тяжелых грузов без человеческой помощи

При этом устройство способно самостоятельно заниматься погрузкой
Как стало известно, компания Elroy Air создала новый автономный самолет, способный самостоятельно, без помощи пилота, доставлять более 135 кг груза. При этом расстояние, на которое способно летать устройство, достигает 500 км.

Так, компания-разработчик беспилотного самолета продемонстрировала способность своего устройства к самостоятельному подбиранию грузовых контейнеров, причем без какой-либо специальной погрузки. По словам инженеров, данная функция может значительно повысить эффективность грузовых операций автономного самолета — они смогут стать круглосуточными, при этом компании смогут отказаться от отдельного штата сотрудников под это дело.

Elroy Air намерена заниматься обслуживанием огромного количества клиентов, в числе которых могут оказаться коммерческие, гуманитарные и военные отрасли промышленности. ”Наша цель — создать новый тип перевозок, который не будет зависеть от инфраструктуры”, — рассказал глава департамента стратегии и развития бизнеса Elroy Air Кофи Асанте.