Создан более точный детектор лжи, крепящийся к лицу

Исправить ситуацию может свежая разработка израильских учёных. Они изобрели устройство совершенно нового типа, используя для этого обыкновенные коммерческие сенсоры.

Состоит новая система из прикрепляемых к лицу электродов. Они регистрируют сигналы от мышц, после чего программная часть анализирует полученные данные и сообщает, если человек соврал.

В рамках экспериментов, проведённых с использованием новинки, учёные выяснили, что, в отличие от человека, новый «детектор лжи» довольно хорошо справляется со своей задачей.

Не последнюю роль в этом сыграло и использование алгоритмов машинного обучения, которые анализировали сигналы от мышц, расположенных вблизи губ и над бровями.

Учёные рассказали, что по итогу им удалось добиться точности распознавания лжи на уровне в 73%, что является на сегодняшний день «беспрецедентным» показателем.