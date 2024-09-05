Создан браслет для диагностики изменения в химическом составе пота

Ранее исследования показали, что при физической нагрузке в мышцах вырабатывается химическое вещество лактат. Его уровень можно использовать для оценки физической выносливости, поскольку более тренированный человек медленнее накапливает лактат. В профессиональном спорте для этого берут пробы крови, что неудобно и может привести к инфекциям.

Разработчики нового браслета предложили альтернативу: он измеряет уровень лактата в поте. Браслет оснащён миниатюрными резервуарами, которые собирают пот и реагируют с ним, меняя цвет в зависимости от уровня pH и лактата. Результаты можно просматривать на мониторе браслета или через смартфон.

Хотя уровень лактата в поте не всегда совпадает с его уровнем в крови, изменения pH оказались полезным индикатором, предлагая новый способ мониторинга физической активности.