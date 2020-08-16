Создан браслет, отучающий трогать лицо при помощи тока

Так, Bluetooth-браслет компании оснащен акселерометрами, а также “цепью защелкивания”. Благодаря последней функции устройство способно ударить пользователя разрядом тока. Активация удара током происходит, если владелец трогает лицо или делать “что-то плохое”. К примеру, благодаря браслету можно бросить курить. По словам исследователей, устройство создаст определенную ассоциацию в мозгу, благодаря которой лишь мысль о сигаретах будет восприниматься болезненно. Кроме того, с помощью браслета можно избавиться и от определенных пищевых привычек.

Владельцам часов на данный момент доступен список из более ста действий, соответствующих персональной вредной привычке. Сам браслет оценен компанией в 150 долларов или примерно 10, 9 тыс рублей.