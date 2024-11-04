Создан бумажный генератор электричества из влаги

В их недавней публикации в журнале Small описано бумажное устройство, которое эффективно захватывает влагу и преобразует её в электричество. Генератор использует бактериальные споры для разложения молекул воды на положительные и отрицательные ионы, создавая электрический заряд.

Уникальная конструкция с капиллярами позволяет устройству впитывать влагу, а добавленный слой бумаги с гидрофобной и гидрофильной сторонами помогает удерживать воду до обработки.

Исследователи стремятся создать устройства, которые будут гибкими, портативными и экологически чистыми. Чой считает, что использование бумаги открывает новые возможности, включая применение техники оригами для уменьшения размеров устройств и повышения их мощности.

Цель команды — создать одноразовые устройства, которые не будут загрязнять окружающую среду, обеспечивая тем самым удобство использования и экологическую безопасность.