Наука и технологии
Опубликовано 04 ноября 2024, 21:13
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Создан бумажный генератор электричества из влаги

Умные устройства станут более удобными и экологичными
Ученые из Университета Бингемтона разработали устройство на основе бумаги, которое генерирует электричество из влаги в воздухе. Традиционные аккумуляторы часто не подходят для таких устройств из-за своей жесткости и недолговечности. Использование беспроводной передачи энергии также имеет свои ограничения. Профессор Сеокхен Чой и его команда предложили альтернативный способ получения энергии из влаги.
Создан бумажный генератор электричества из влаги

© Ferra.ru

В их недавней публикации в журнале Small описано бумажное устройство, которое эффективно захватывает влагу и преобразует её в электричество. Генератор использует бактериальные споры для разложения молекул воды на положительные и отрицательные ионы, создавая электрический заряд.

Уникальная конструкция с капиллярами позволяет устройству впитывать влагу, а добавленный слой бумаги с гидрофобной и гидрофильной сторонами помогает удерживать воду до обработки.

Исследователи стремятся создать устройства, которые будут гибкими, портативными и экологически чистыми. Чой считает, что использование бумаги открывает новые возможности, включая применение техники оригами для уменьшения размеров устройств и повышения их мощности.

Цель команды — создать одноразовые устройства, которые не будут загрязнять окружающую среду, обеспечивая тем самым удобство использования и экологическую безопасность.

Создан бумажный генератор электричества из влаги

© Small

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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