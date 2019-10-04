Создан дрон для уничтожения дронов

Вообще, Anduril Industries была основана Палмером Лаки, человеком, который разработал VR-систему Oculus, принадлежащую на данный момент Facebook. Дрон его новой компании использует системы компьютерного зрения для выслеживания других беспилотных аппаратов. В случае их обнаружения, дрон подает определенный сигнал оператору и в случае, если боевому летательному аппарату дается разрешение на атаку, он идет на таран.

По имеющимся данным, компания уже выпустила первые прототипы Anduril клиентам, большей частью которых являются американские военные, работающие в зонах конфликтов. На данный момент нет никакой информации о стоимости дрона и его появлении в открытой продаже.