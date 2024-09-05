Создан электронный нос для мониторинга качества воздуха

Разработанный сенсор, использующий нанотехнологии и глубокое обучение, имеет малую площать и работает на основе полупроводникового датчика с нанонагревателем. В отличие от традиционных сенсоров, которые потребляют много энергии, этот датчик работает менее чем на 200 микроватт, что делает его идеальным для мобильных и IoT-устройств.

Благодаря технологии циклического питания, которая снижает потребление энергии ещё на 90%, новый e-nose способен достигать температуры 250 °C и охлаждаться до комнатной температуры за одну сотую секунды. Это позволяет эффективно измерять концентрации газов даже в короткие периоды работы.

Система использует сверточную нейронную сеть (CNN) для анализа сигналов и точного определения типов и концентраций газов в реальном времени. Ученые отметили, что новая технология позволит применить электронный нос в мобильных устройствах и системах беспроводного мониторинга.