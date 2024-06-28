Создан электронный «пластырь» для передачи ощущения прикосновений

Существующие технологии тактильной стимуляции часто вызывают дискомфорт из-за использования жестких электродов, плохо прилегающих к коже. Для решения этой проблемы команда ученых разработала мягкий эластичный электрод, который плотно прилегает к коже. Он изготовлен из нового полимерного материала, сочетающего проводимость и эластичность.

Электрод наносится лазером на силиконовую подложку в виде концентрических пружин. Испытания с участием 10 добровольцев показали, что при увеличении частоты тока участники ощущали скорее вибрацию, чем давление.