Создан электронный прицел для винтовок с управлением со смартфона

По этому поводу пишет издание Janes. Компания будет разрабатывать систему обеспечения солдата. Благодаря системе у каждого военнослужащего будет возможность соединить прицел на своём оружии со смартфоном, тактическими средствами связи и быстро обмениваться сообщениями об обстановке. Система важна и тем, что всю информацию можно передавать сослуживцам и командованию в режиме реального времени, визуализируя её.

Как отмечает источник, система удобна и для аванпостов общего назначения и спецслужбам, которые проводят поисковые и контртеррористические операции.