Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2024, 21:26
1 мин.

Создан фреймворк для улучшения производительность компьютеров

SPIRAL
С развитием технологий, связанных с машинным обучением и сетями 5G, потребность в высокопроизводительных вычислениях становится все более актуальной. Для обеспечения плавной работы таких приложений требуются более энергоэффективные и экономичные системы. В этой связи был разработан новый метод анализа микросхем — SPIRAL.
Создан фреймворк для улучшения производительность компьютеров

© Ferra.ru

SPIRAL представляет собой фреймворк для совместного анализа сигнальной и энергетической целостности высокоскоростных межчиповых последовательных соединений. Основная идея метода заключается в создании эквивалентных моделей для соединений с использованием модели передатчика на основе машинного обучения и модели канала и приемника на основе импульсных характеристик.

SPIRAL является улучшением передового программного обеспечения SPICE, которое используется в проектировании интегральных схем и плат для проверки целостности схем и прогнозирования их поведения. Новый метод призван обеспечить более точный анализ и валидацию микросхем, включая «чиплеты», что является новым направлением в технологиях микроэлектроники.

Разработка SPIRAL открывает новые возможности для проектирования и анализа микросхем, делая этот процесс более эффективным и надежным. Это важный шаг в развитии современных технологий и улучшении их функциональности и энергоэффективности.