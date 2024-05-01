Создан фреймворк для улучшения производительность компьютеров

SPIRAL представляет собой фреймворк для совместного анализа сигнальной и энергетической целостности высокоскоростных межчиповых последовательных соединений. Основная идея метода заключается в создании эквивалентных моделей для соединений с использованием модели передатчика на основе машинного обучения и модели канала и приемника на основе импульсных характеристик.

SPIRAL является улучшением передового программного обеспечения SPICE, которое используется в проектировании интегральных схем и плат для проверки целостности схем и прогнозирования их поведения. Новый метод призван обеспечить более точный анализ и валидацию микросхем, включая «чиплеты», что является новым направлением в технологиях микроэлектроники.

Разработка SPIRAL открывает новые возможности для проектирования и анализа микросхем, делая этот процесс более эффективным и надежным. Это важный шаг в развитии современных технологий и улучшении их функциональности и энергоэффективности.