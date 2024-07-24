Создан глобальный атлас микробиома кишечника для улучшения диагностики болезней

Атлас позволит ученым и медицинским работникам лучше понимать, как микробы в кишечнике влияют на развитие болезней, таких как рак толстой кишки и болезнь Крона. Он обеспечивает единый источник данных о бактериях кишечника, что ранее было недоступно из-за фрагментарности информации.

Анализ данных из более чем 6,000 образцов микробиома с использованием машинного обучения выявил, какие бактерии связаны с определенными заболеваниями и какие функции они выполняют. Это поможет улучшить диагностику и разработать персонализированные методы лечения, такие как изменения в диете или пересадка микробиома.

В будущем исследователи планируют расширить проект на микробиомы полости рта и кожи, а также отслеживать резистентность к антибиотикам, что поможет бороться с глобальной угрозой антибактериальной резистентности.