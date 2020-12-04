Создан голографический дисплей для видеозвонков

Portrait получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048 × 1536 пикселей. Устройство поддерживает до 100 различных точек зрения, что и позволяет демонстрировать “реалистичное” 3D-изображение, а также оно может использоваться сразу несколькими людьми одновременно.

Напомним, что Looking Glass далеко не новичок на рынке подобных девайсов. Ранее у компании уже имелись 8,9-дюймовые и 15-дюймовый варианты. Правда, тогда их цена достигала 600 и 6 000 долларов соответственно.