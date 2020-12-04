Создан голографический дисплей для видеозвонков
Прямо сейчас девайс можно купить за 349 долларов или 26 тыс рублей, сообщает TechCrunch. То есть по цене среднебюджетного китайского смартфона можно заполучить полноценный домашний голографический дисплей, с помощью которого ещё и созваниваться можно будет. Что интересно, ранние инвесторы на Kickstarter имели возможность заполучить девайс и вовсе за 199 долларов.
Portrait получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048 × 1536 пикселей. Устройство поддерживает до 100 различных точек зрения, что и позволяет демонстрировать “реалистичное” 3D-изображение, а также оно может использоваться сразу несколькими людьми одновременно.
Напомним, что Looking Glass далеко не новичок на рынке подобных девайсов. Ранее у компании уже имелись 8,9-дюймовые и 15-дюймовый варианты. Правда, тогда их цена достигала 600 и 6 000 долларов соответственно.