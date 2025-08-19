Создан ИИ-датчик любой визуальной информации, работающий как мозг человека

Исследователи из Национального исследовательского фонда Кореи, под руководством профессоров Сон Ен Мина и Кан Дон Хо, разработали датчик на основе специальных материалов. Эти материалы могут запоминать и обрабатывать информацию о свете, как человеческий мозг обрабатывает зрительные сигналы. Поэтому датчик назвали нейроморфным.

Как пишет издание The Korea Bizwire, обычные камеры часто плохо работают при резком изменении освещения, например, когда человек выходит из тёмного помещения на улицу. Из-за этого камера может потерять часть информации. Чтобы исправить это, нужно долго настраивать камеру или обрабатывать снимки на компьютере.

Новый датчик, созданный учёными, работает по-другому. В нём используются материалы, которые могут запоминать информацию о свете и быстро реагировать на изменения. Благодаря этому камера может хорошо видеть лица людей даже в темноте или при очень ярком свете, без дополнительной настройки.

«Это исследование знаменует собой значительный шаг вперёд в использовании сегнетоэлектрических устройств не только для хранения данных, но и для нейроморфного искусственного интеллекта. Это открывает многообещающие перспективы для применения в автономных транспортных средствах, интеллектуальной робототехнике и передовых системах машинного зрения», — рассказал профессор Сонг.