Создан ИИ для моделирования различных тканей для видеоигр и анимации

Ткани — сложный объект для компьютерного моделирования. Существующие методы либо требуют больших вычислительных ресурсов, либо не обеспечивают достаточный уровень реализма. Китайские исследователи предложили новый подход, основанный на кодировании структуры ткани в компактный вектор. Этот вектор затем декодируется в изображение ткани с высокой детализацией.

Новая нейросеть работает очень быстро — она способна генерировать и редактировать текстуры тканей со скоростью 60 кадров в секунду. При этом качество получаемых изображений очень высокое.

В будущем технология может быть интегрирована в графические редакторы и игровые движки, что позволит создавать более реалистичные виртуальные миры. Ученые также планируют расширить возможности своей нейросети, чтобы она могла работать с другими типами тканей, кроме тканых.