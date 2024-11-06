Создан ИИ для обнаружения токсичных газов в реальном времени

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха на открытом воздухе, включая NO₂, ежегодно приводит к примерно 4,2 миллионам преждевременных смертей по всему миру, преимущественно из-за респираторных заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Система использует графеновые сенсоры, которые функционируют как искусственный нос, реагируя на молекулы токсичных газов. Когда молекулы диоксида азота связываются с графеном, изменяется его проводимость, что позволяет с высокой чувствительностью обнаруживать утечки газа.

Команда ученых уверена, что система может значительно повысить безопасность в промышленных условиях, городских районах и даже жилых зданиях, постоянно контролируя качество воздуха.