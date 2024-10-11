Создан ИИ для обнаружения трещин на мостах

Опубликовано 11 октября 2024, 21:111 мин.
Создан ИИ для обнаружения трещин на мостахВ реальном времени
Команда ученых представила новую технологию обнаружения трещин в реальном времени, использующую искусственный интеллект (ИИ), для одного из самых длинных морских мостов мира — Гонконгско-Чжухайско-Макалайского моста. Этот мост длиной 55 километров соединяет Гонконг, Чжухай и Макао и включает подводный тоннель и два искусственных острова.
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Новая система, разработанная специалистами из Управления моста и Уханьского морского исследовательского института, применяет глубокое обучение с вниманием для быстрой и точной сегментации трещин в конструкциях. Традиционные методы обнаружения трещин часто страдают от низкой эффективности, но новая технология значительно улучшает этот процесс.
Кроме того, исследователи использовали подводные роботы для сбора данных о подводных конструкциях моста. Эти данные помогли создать специализированный набор изображений, который подтвердил эффективность модели в реальных условиях.