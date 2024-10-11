Создан ИИ для обнаружения трещин на мостах

Новая система, разработанная специалистами из Управления моста и Уханьского морского исследовательского института, применяет глубокое обучение с вниманием для быстрой и точной сегментации трещин в конструкциях. Традиционные методы обнаружения трещин часто страдают от низкой эффективности, но новая технология значительно улучшает этот процесс.

Кроме того, исследователи использовали подводные роботы для сбора данных о подводных конструкциях моста. Эти данные помогли создать специализированный набор изображений, который подтвердил эффективность модели в реальных условиях.