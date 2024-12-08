Создан ИИ для подбора врача по жалобам пациента

В Институте искусственного интеллекта, AIRI, разработали помощника, который поможет выбрать врача на основе описанных симптомов. По словам директора института Ивана Оселедца, система способна заменить поиск в интернете: достаточно описать жалобы, а алгоритм задаст дополнительные вопросы и порекомендует подходящего специалиста. Он также отметил, что по эффективности помощник уже превосходит среднего эксперта.

Оселедец рассказал, что новый инструмент ориентирован на быстрое и удобное использование. Программа работает как консультант, избавляя пользователей от необходимости самостоятельно разбираться в медицинской информации. Это может сократить время на поиск и помочь избежать ошибок при выборе врача.

Презентация проекта состоится на международной конференции AI Journey в Москве, где покажут, как технология может применяться в медицине. Разработчики уверены, что такой помощник станет полезным не только для пациентов, но и для медицинских организаций, улучшая доступность первичной консультации.