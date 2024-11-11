Создан ИИ для защиты автомобилей от кибератак

Сеть IoV позволяет автомобилям обмениваться данными с другими транспортными средствами, пешеходами и дорожными датчиками. Однако эта технология открывает новые уязвимости для киберугроз. Для борьбы с этим учёные из Университета Шарджи (ОАЭ), Университета штата Мэриленд (США) и Университета Абдул Уали Хана (Пакистан) предложили решение на основе машинного обучения.

Машинное обучение помогает автомобилям и дорожным устройствам идентифицировать угрозы в реальном времени, предотвращая атаки, такие как перехват или подделка сообщений. Основной проблемой для современных автомобилей является ограниченная вычислительная мощность сенсоров и бортовых устройств, которые не могут эффективно справляться с комплексной защитой.

Для решения этой задачи ученые предложили новый метод аутентификации с использованием машинного обучения. Его преимущество в том, что он минимизирует потребление пропускной способности и задержки, улучшая скорость и эффективность связи между автомобилями и серверами.

Тестирование показало, что предложенная система не только защищает от атак, но и экономит ресурсы, что делает ее отличным вариантом для использования в реальных условиях. В отличие от существующих решений, новый метод позволяет избежать зависимости от облачных серверов, обеспечивая более быструю и безопасную коммуникацию.