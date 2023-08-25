Создан ИИ, способный переводить речь на 100 разных языков

Эта технология также поддерживает одновременный симультанный перевод, хотя аудиоперевод пока доступен только на 35 языках.

Проект размещён в открытом доступе на платформе GitHub и сопровождается набором данных SeamlessAlign для улучшения точности перевода.

Разработчики сравнивают свою модель с Вавилонской рыбкой из произведения Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Как и эта мифическая рыбка, SeamlessM4T способна переводить речь на все известные языки практически мгновенно.

Симультанный перевод — это когда перевод осуществляется одновременно с произнесением оригинальной речи. Он широко применяется на международных конференциях и в других ситуациях, где требуется быстрый перевод.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России