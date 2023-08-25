Создан ИИ, способный переводить речь на 100 разных языков

Создан ИИ, способный переводить речь на 100 разных языковПричём в режиме реального времени
*Meta представила новую модель искусственного интеллекта под названием SeamlessM4T, которая способна переводить текст и аудио на более чем 100 языков.
Эта технология также поддерживает одновременный симультанный перевод, хотя аудиоперевод пока доступен только на 35 языках.
Проект размещён в открытом доступе на платформе GitHub и сопровождается набором данных SeamlessAlign для улучшения точности перевода.
Разработчики сравнивают свою модель с Вавилонской рыбкой из произведения Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Как и эта мифическая рыбка, SeamlessM4T способна переводить речь на все известные языки практически мгновенно.
Симультанный перевод — это когда перевод осуществляется одновременно с произнесением оригинальной речи. Он широко применяется на международных конференциях и в других ситуациях, где требуется быстрый перевод.
*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России