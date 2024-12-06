Создан имплантируемый сенсор для непрерывного мониторинга воспалений

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что устройство эффективно отслеживает изменения в уровне цитокинов — белков, связанных с воспалениями. В опытах на диабетических крысах датчик точно определял колебания уровня этих белков, реагируя на изменения состояния организма.

Как объясняет ведущий исследователь Шана О. Келли, устройство работает по принципу мониторинга уровня глюкозы, но в данном случае следит за белками. Это позволяет медикам в реальном времени отслеживать состояние пациента и своевременно корректировать лечение, предотвращая осложнения.

Примечательно, что датчики не только измеряют воспаление, но и могут быть использованы для мониторинга других заболеваний, таких как сердечная недостаточность. Например, с их помощью можно будет отслеживать уровень белка BNP, что поможет более точно диагностировать болезнь и корректировать терапию до появления серьезных симптомов.