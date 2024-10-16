Создан инструмент для анализа производительности пилотов с помощью AR

HuBar — это новый визуальный аналитический инструмент, разработанный командой исследователей из NYU Tandon School of Engineering. Он позволяет анализировать поведение пилота и ментальную нагрузку во время AR-сессий, таких как симуляция полета. HuBar помогает выявить паттерны и области, требующие внимания, улучшая таким образом обучение и реальные результаты.

HuBar использует интеграцию различных данных, таких как активность мозга, движения тела и отслеживание взгляда, что позволяет проводить комплексный анализ производительности. С помощью новой разработки тренеры смогут выявлять конкретные проблемы у пилотов, улучшая программы AR-обучения и способствуя повышению эффективности обучения в различных сложных задачах.