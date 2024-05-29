Создан инструмент для изменения свойств материалов в изображениях

С помощью «Алхимика» можно изменять грубость, «металличность», альбедо (основной цвет объекта) и прозрачность как на реальных, так и на искусственно созданных изображениях. Модель позволяет редактировать каждое из этих свойств в непрерывном диапазоне от -1 до 1, создавая новую визуализацию.

Этот инструмент может быть полезен для улучшения моделей в видеоиграх, расширения возможностей искусственного интеллекта в визуальных эффектах и обогащения обучающих данных для роботов. «Алхимик» поможет улучшить фотореализм и достигнуть желаемого внешнего вида с высокой точностью.

По словам исследователей, новый инструмент превосходит аналогичные модели в редактировании объектов. Он может точно изменять свойства материалов, сохраняя остальные детали изображения. Кроме того, «Алхимик» позволяет пользователю более просто и эффективно изменять материалы, чем это делается, например, в Photoshop.

Создатели отмечают, что работа над «Алхимиком» продолжается, и в будущем модель может быть доработана, чтобы еще точнее редактировать изображения и помогать в создании трехмерных объектов для компьютерной графики.