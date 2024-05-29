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Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2024, 10:36
1 мин.

Создан инструмент для изменения свойств материалов в изображениях

У отдельных объектов
Ученые из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT) и Google Research разработали инновационную систему под названием «Алхимик». Эта модель позволяет пользователям изменять свойства материалов объектов на изображениях.
Создан инструмент для изменения свойств материалов в изображениях

© Ferra.ru

С помощью «Алхимика» можно изменять грубость, «металличность», альбедо (основной цвет объекта) и прозрачность как на реальных, так и на искусственно созданных изображениях. Модель позволяет редактировать каждое из этих свойств в непрерывном диапазоне от -1 до 1, создавая новую визуализацию.

Этот инструмент может быть полезен для улучшения моделей в видеоиграх, расширения возможностей искусственного интеллекта в визуальных эффектах и обогащения обучающих данных для роботов. «Алхимик» поможет улучшить фотореализм и достигнуть желаемого внешнего вида с высокой точностью.

По словам исследователей, новый инструмент превосходит аналогичные модели в редактировании объектов. Он может точно изменять свойства материалов, сохраняя остальные детали изображения. Кроме того, «Алхимик» позволяет пользователю более просто и эффективно изменять материалы, чем это делается, например, в Photoshop.

Создатели отмечают, что работа над «Алхимиком» продолжается, и в будущем модель может быть доработана, чтобы еще точнее редактировать изображения и помогать в создании трехмерных объектов для компьютерной графики.

Создан инструмент для изменения свойств материалов в изображениях
© Alex Shipps/MIT CSAIL
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#изображение
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#разработка