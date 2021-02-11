Создан инструмент для создания фотореалистичных людей в компьютерной графике

Отмечается, что инструментом можно пользоваться в сочетании с современными технологиями захвата движений и анимаций для реализации реалистичных сцен не только в играх, но и фильмах и прочих форматах. Создание “мета-человека” занимает всего несколько минут, а инструмент позволяет наделить его различными уникальными внешними особенностями, будь то необычная прическа или одежда. Что интересно, управлять созданным персонажем можно прямо в браузере.