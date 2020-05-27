Создан "инструмент для управления стрессом", считывающий настроение человека от прикосновения к коже

Для того, чтобы добиться желаемого результата, ученые использовали данные, полученные с помощью изнашиваемого наручного сенсорного устройства Philips, который в том числе считывает различные показатели в результате прикосновения к коже человека. В итоге, используя все сенсоры устройства, исследователи сумели отобразить информацию в виде красочной спиральной графики в реальном времени на смартфоне, записать данные для владельца, а также интерпретировать их.

В конечном итоге, дав устройство на тестирование добровольцам, ученые выяснили, что люди используют их систему (названную Affective Health) для ведения спортивных тренировок, а также как инструмент для управления стрессом.