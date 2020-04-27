Создан искусственный интеллект, рисующий только пенисы

Так, нейросеть, получившая название Dick-RNN, способна нарисовать гениталии абсолютно всех возможных форм и размеров, так как она проходила обучение на множестве соответствующих изображений. Прямо сейчас ее свободно можно скачать с GitHub, при этом в доступе так же имеются четыре демо-версии для того, чтобы нейросеть в полной мере могла продемонстрировать свои возможности.

По мнению создателя искусственного интеллекта, его проект — это легкий бунт. Бунт, против того, как в наше время огромные корпорации стараются контролировать поведение пользователей в соцсетях. Не до конца ясно, насколько бунт может считаться успешным, но получилось, как минимум, забавно.