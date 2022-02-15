Создан искусственный интеллект, умеющий флиртовать

По словам разработчиков, ИИ был создан для озвучивания фильмов и игр. В частности, программа умеет кокетливо вздыхать, имитировать придыхания, устанавливая характерную эмоциональную связь, а также выражать радость и печаль.

Для продвижения своего детища, специалисты сняли ролик с лицом актрисы, но голосом нейросети. «То, что вы слышите, то, что я говорю, никогда не было сказано человеком, это было сгенерировано компьютером. Я не настоящая, я не рождалась и не умру», — говорит искусственный интеллект от лица женщины.