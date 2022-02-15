Создан искусственный интеллект, умеющий флиртовать

Наука и технологии
Сегодня в 20:41
1 мин.
Создан искусственный интеллект, умеющий флиртоватьИ реалистично имитировать эмоции
Британская компания Sonantic представила искусственный интеллект, который способен реалистично выражать человеческие эмоции и даже флиртовать.
По словам разработчиков, ИИ был создан для озвучивания фильмов и игр. В частности, программа умеет кокетливо вздыхать, имитировать придыхания, устанавливая характерную эмоциональную связь, а также выражать радость и печаль.
Для продвижения своего детища, специалисты сняли ролик с лицом актрисы, но голосом нейросети. «То, что вы слышите, то, что я говорю, никогда не было сказано человеком, это было сгенерировано компьютером. Я не настоящая, я не рождалась и не умру», — говорит искусственный интеллект от лица женщины.
Источник: Daily Mail