Создан калькулятор питания, повышающий продолжительность жизни человека

Создан калькулятор питания, повышающий продолжительность жизни человекаЗвучит как магия
Так, неправильное питание ежегодно становится причиной 11 млн смертей и суммарного сокращения жизни популяции людей на 225 млн лет. И чтобы исправить сложившуюся ситуацию, специалисты Бергенского университета в Норвегии сначала проанализировали результаты предыдущих научных работ, а затем создали специальный калькулятор.
С его помощью любой желающий может скорректировать свою диету, чтобы жить дольше.
Воспользоваться инструментом можно онлайн. Для этого достаточно перейти по ссылке. В верхней части главной страницы находятся окошки с входными данными. В них необходимо отметить территорию проживания, свой возраст и пол. Также нужно выбрать режим расчёта рациона питания — оптимальный (Optimal) или реальный (Feasible).
В итоге вам покажут два столбца: в левом хранится информация о вашей текущей суточной норме потребления различных продуктов, а в правом — новая норма. Её для вас рассчитает непосредственно калькулятор. Поэкспериментировав с бегунками можно увидеть, как та или иная еда влияет на вашу продолжительность жизни.