Создан калькулятор питания, повышающий продолжительность жизни человека

Так, неправильное питание ежегодно становится причиной 11 млн смертей и суммарного сокращения жизни популяции людей на 225 млн лет. И чтобы исправить сложившуюся ситуацию, специалисты Бергенского университета в Норвегии сначала проанализировали результаты предыдущих научных работ, а затем создали специальный калькулятор.

С его помощью любой желающий может скорректировать свою диету, чтобы жить дольше.