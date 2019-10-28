Создан карманный принтер для печати на любых поверхностях

Так, принтер позволяет напечатать текст не только на бумаге, но и на металле, дереве, ткани и на различных твердых металлах. По словам производителей, PrinCube также абсолютно безопасен для нанесения временных татуировок на кожу. В комплекте с карманным принтером будет поставляться стандартные или перманентные чернильные картриджи. Устройство может работать порядка шести часов от встроенного аккумулятора, а заряжаться с помощью USB Type-C разъема. Сообщается, что один картридж PrinCube сможет распечатать 415 страниц формата А4.