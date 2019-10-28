Создан карманный принтер для печати на любых поверхностях
Так, принтер позволяет напечатать текст не только на бумаге, но и на металле, дереве, ткани и на различных твердых металлах. По словам производителей, PrinCube также абсолютно безопасен для нанесения временных татуировок на кожу. В комплекте с карманным принтером будет поставляться стандартные или перманентные чернильные картриджи. Устройство может работать порядка шести часов от встроенного аккумулятора, а заряжаться с помощью USB Type-C разъема. Сообщается, что один картридж PrinCube сможет распечатать 415 страниц формата А4.
На данный момент компания занимается сбором средств на выпуск PrinCube на площадке Indiegogo. Примечательно, что изначально разработчики планировали собрать десять тысяч долларов, тогда как собрали более двух млн долларов. Цена миниатюрного принтера составляет 199 долларов.