Создан клей, способный соединять мельчайшие частицы вещества

Так, ученые сразу из двух университетов совместными усилиями создали новый клей, используя технологию “сшивания”. В основу данного метода легло использование специальных молекул, вызывающих под воздействием тепла и ультрафиолета новую химическую реакцию между веществами, которая в обычных условиях им не свойственна.

”Эти молекулы могут быть термически или фотохимически активированы — облучение приводит к образованию карбенов, которые легко встают в углерод-водородные связи полимеров, что приводит к их сшиванию. Клей особенно эффективен в полиэтилене высокой плотности, который используется при производстве бутылок, трубопроводов, геомембран, пластиковых пиломатериалов. Коммерчески доступные виды клея не работали с этими материалами, что делает наше открытие впечатляющей основой для широкого круга различных применений”, — рассказал ведущий автор исследования Аббас Милани.