Создан костюм для пловцов, который защищает от укусов акул

Производитель костюма — дочерняя компания Университета Флиндерса Snark Stop. Костюм выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с добавлением неопрена. Изделие протестировали на прочность на специальных поплавках, которые атаковали большие белые акулы. Материал показал свою прочность, превосходящую сталь и кевлар в 8-15 раз.

Изделие уже можно купить на платформе Kickstarter за $570, или 45001 рубль. Костюм имеет толщину от 2 до 7 мм, в силу особенностей материала тяжелее, чем изделия из обычного неопрена, но не менее гибкий.