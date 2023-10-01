Создан крошечный робот без аккумулятора

Создан крошечный робот без аккумулятораМиниатюрное чудо техники
Учёные из Университета Вашингтона разработали миниатюрного робота MilliMobile, способного передвигаться на длительные расстояния без необходимости зарядки.
Этот четырёхколесный прототип имеет размер всего 10 мм каждой из сторон и весит около 1 г. Особенность MilliMobile заключается в том, что он не содержит батарей.
Вместо этого робот оснащён двумя моторами, солнечными элементами, датчиком света и антенной. Передвигаясь по различным поверхностям, таким как полы или асфальт, он извлекает энергию из окружающего света и радиоволн.
Даже в пасмурный день MilliMobile может преодолеть расстояние в 9 метров за час.
Новинка также способна автономно направляться к указанному источнику света и передавать данные с датчиков через Bluetooth. В тестах он успешно передавал информацию с датчиков освещённости, температуры и влажности.
Ожидается, что в будущем именно такие роботы будут использоваться для мониторинга влажности почвы на фермах, осмотра оборудования на заводах или поиска источников утечек газа.