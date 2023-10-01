Создан крошечный робот без аккумулятора

Этот четырёхколесный прототип имеет размер всего 10 мм каждой из сторон и весит около 1 г. Особенность MilliMobile заключается в том, что он не содержит батарей.

Вместо этого робот оснащён двумя моторами, солнечными элементами, датчиком света и антенной. Передвигаясь по различным поверхностям, таким как полы или асфальт, он извлекает энергию из окружающего света и радиоволн.

Даже в пасмурный день MilliMobile может преодолеть расстояние в 9 метров за час.

Новинка также способна автономно направляться к указанному источнику света и передавать данные с датчиков через Bluetooth. В тестах он успешно передавал информацию с датчиков освещённости, температуры и влажности.

Ожидается, что в будущем именно такие роботы будут использоваться для мониторинга влажности почвы на фермах, осмотра оборудования на заводах или поиска источников утечек газа.