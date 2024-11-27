Создан леденец для передачи вкуса из VR

Развитие технологий виртуальной реальности за последние годы сделало эти системы невероятно реалистичными, но вкус и запах оставались недоступными. Новый леденец-устройство обещает исправить этот пробел. Пользователь может лизнуть механический леденец, и он будет ощущать вкус, как будто это настоящий сладкий десерт.

В основе устройства лежат капсулы с гелем, содержащим различные вкусовые компоненты, такие как сахар, соль, вишня, зелёный чай и даже экзотический дуриан. При подаче слабого напряжения (2В) химические элементы высвобождаются и смешиваются со слюной пользователя, создавая реалистичные вкусовые ощущения.

Ученые протестировали леденец с девятью вкусами и установили, что устройство работает почти так, как задумано. Они предлагают использовать изобретение для гастрономических тестов у врачей, виртуального шопинга в продуктовых магазинах или игр, где дети могут пробовать новые вкусы в безопасной среде.

Однако устройство имеет ограничение: в нём помещается гель, которого хватает примерно на час использования.