Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2025, 18:33
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Создан легкий протез руки, выполняющий сложные движения

Протез весит всего 370 г
Китайские ученые разработали легкий протез руки, способный выполнять сложные движения, максимально приближенные к естественным. Новинка позволит миллионам людей с ампутациями рук вернуть возможность комфортно выполнять повседневные задачи.
Создан легкий протез руки, выполняющий сложные движения

© Ferra.ru

Обычные протезы рук часто сталкиваются с ограничениями: они либо слишком тяжелые, либо не обладают достаточной подвижностью. Человеческая рука имеет 23 степени свободы и отвечает за более половины движений тела, однако большинство современных протезов не могут обеспечить такую же точность. Китайские исследователи решили эту проблему с помощью новых технологий.

Основой для создания искусственных мышц в протезе стали сплавы с эффектом памяти формы. Эти материалы способны изменять свою форму под воздействием температуры и обладают высокой мощностью при небольшом весе. Вместо привычных механических двигателей в протезе используется биомиметическая система, имитирующая работу сухожилий, что делает движения плавными и естественными.

Вес устройства составляет всего 370 граммов, но при этом оно имеет 19 степеней свободы, что делает его одним из самых подвижных протезов в мире. Благодаря интеграции 23 сенсоров, контролирующих движения пальцев и запястья, протез способен выполнять тонкие манипуляции: писать, пожимать руки, пользоваться смартфоном и даже играть в шахматы.

Кроме того, в устройстве предусмотрена система голосового управления, поддерживающая 60 языков и 20 диалектов. Это упрощает взаимодействие с протезом и делает его доступным для большого числа пользователей.

Создан легкий протез руки, выполняющий сложные движения

© Hao Yang et al.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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