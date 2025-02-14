Создан легкий протез руки, выполняющий сложные движения

Обычные протезы рук часто сталкиваются с ограничениями: они либо слишком тяжелые, либо не обладают достаточной подвижностью. Человеческая рука имеет 23 степени свободы и отвечает за более половины движений тела, однако большинство современных протезов не могут обеспечить такую же точность. Китайские исследователи решили эту проблему с помощью новых технологий.

Основой для создания искусственных мышц в протезе стали сплавы с эффектом памяти формы. Эти материалы способны изменять свою форму под воздействием температуры и обладают высокой мощностью при небольшом весе. Вместо привычных механических двигателей в протезе используется биомиметическая система, имитирующая работу сухожилий, что делает движения плавными и естественными.

Вес устройства составляет всего 370 граммов, но при этом оно имеет 19 степеней свободы, что делает его одним из самых подвижных протезов в мире. Благодаря интеграции 23 сенсоров, контролирующих движения пальцев и запястья, протез способен выполнять тонкие манипуляции: писать, пожимать руки, пользоваться смартфоном и даже играть в шахматы.

Кроме того, в устройстве предусмотрена система голосового управления, поддерживающая 60 языков и 20 диалектов. Это упрощает взаимодействие с протезом и делает его доступным для большого числа пользователей.