Создан материал, способный бороться с нефтяными разливами

Исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment. Этот спонж, подобно кухонной губке, способен впитывать и отжимать масло, изменяя свои свойства в зависимости от условий освещения. По словам профессора исследовательского кресла Канады университета Мемориал, Ньюфаундленд, доктора Байю Хелен Чжан, материал способен «переключаться» между притяжением и отторжением масла с помощью света.

Исследователи намерены масштабировать свои исследования с помощью крупных опытных исследований и даже тестирования материала на местности.