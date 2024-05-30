Создан материал, способный бороться с нефтяными разливами

Опубликовано 30 мая 2024, 10:30
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Создан материал, способный бороться с нефтяными разливамиМногократно
Ученые из Северной Америки разрабатывают новый материал, способный быстро и эффективно впитывать нефть на морских и прибрежных поверхностях. Этот спонж, названный CNF-SP аэрогель, сочетает в себе биоразлагаемый материал на основе целлюлозы с веществом, называемым спиропиранином, обладающим свойством «переключения». Такой материал не только впитывает масло, но и может быть использован многократно, даже в холодных водах.
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Исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment. Этот спонж, подобно кухонной губке, способен впитывать и отжимать масло, изменяя свои свойства в зависимости от условий освещения. По словам профессора исследовательского кресла Канады университета Мемориал, Ньюфаундленд, доктора Байю Хелен Чжан, материал способен «переключаться» между притяжением и отторжением масла с помощью света.
Исследователи намерены масштабировать свои исследования с помощью крупных опытных исследований и даже тестирования материала на местности.