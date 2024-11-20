Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 22:44
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Создан метод диагностики заболеваний уха с помощью ИИ

И 3D-сканирования
Слух и равновесие играют важную роль в нашей жизни, но заболевания среднего уха могут серьезно повлиять на эти функции. Традиционные методы диагностики не позволяют детально обследовать среднее ухо, что затрудняет выявление глубоких проблем.
Создан метод диагностики заболеваний уха с помощью ИИ

© Ferra.ru

Студенты Университета Южной Калифорнии (USC) вместе с профессором Брайаном Эпплетом разрабатывают новый метод диагностики заболеваний уха с помощью машинного обучения и 3D-сканирования. Их метод основан на использовании оптической когерентной томографии (ОКТ), которая позволяет создавать детализированные изображения среднего уха и барабанной перепонки. Это позволяет врачам получать точную информацию о состоянии уха без инвазивных процедур.

Одной из главных проблем традиционной диагностики является ограниченность осмотра с помощью отоскопа, который только позволяет рассмотреть поверхность барабанной перепонки. В отличие от этого, с помощью ОКТ врачи могут получить 3D-изображения, что значительно повышает точность диагностики.

Студенты разработали модель машинного обучения, которая анализирует данные с ОКТ-сканов и помогает врачам выявлять признаки заболеваний, которые могут быть упущены менее опытными специалистами. Этот метод позволяет ускорить диагностику и обнаружить заболевания на ранних стадиях, что может предотвратить потерю слуха.