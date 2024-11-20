Создан метод диагностики заболеваний уха с помощью ИИ

Студенты Университета Южной Калифорнии (USC) вместе с профессором Брайаном Эпплетом разрабатывают новый метод диагностики заболеваний уха с помощью машинного обучения и 3D-сканирования. Их метод основан на использовании оптической когерентной томографии (ОКТ), которая позволяет создавать детализированные изображения среднего уха и барабанной перепонки. Это позволяет врачам получать точную информацию о состоянии уха без инвазивных процедур.

Одной из главных проблем традиционной диагностики является ограниченность осмотра с помощью отоскопа, который только позволяет рассмотреть поверхность барабанной перепонки. В отличие от этого, с помощью ОКТ врачи могут получить 3D-изображения, что значительно повышает точность диагностики.

Студенты разработали модель машинного обучения, которая анализирует данные с ОКТ-сканов и помогает врачам выявлять признаки заболеваний, которые могут быть упущены менее опытными специалистами. Этот метод позволяет ускорить диагностику и обнаружить заболевания на ранних стадиях, что может предотвратить потерю слуха.