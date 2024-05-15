Создан метод контроля качества для автодеталей с использованием 3D-печати

После того как металлическая деталь для машины напечатана, ее необходимо отделить и измерить, чтобы убедиться, что деталь соответствует критическим параметрам. Это означает, что каждый аспект детали должен иметь правильные размеры. В настоящее время для этого требуется снять деталь с соответствующего оборудования, измерить ее, а затем вернуть обратно в оборудование для небольших корректировок.

Конкретно исследователи интегрировали 3D-печать, автоматизированную обработку, лазерное сканирование и технологии измерения с помощью соприкосновения с соответствующим программным обеспечением для создания в значительной степени автоматизированной системы, которая производит металлические детали для машин, соответствующие критическим параметрам.

Для проверки производительности нового подхода исследователи изготовили деталь для машины с использованием обычных методов 3D-печати и отделки, а затем изготовили ту же деталь с использованием их нового процесса.