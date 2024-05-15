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Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2024, 09:00
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Создан метод контроля качества для автодеталей с использованием 3D-печати

Что делает производственный процесс более эффективным
Ученые из университета Северной Каролины разработали технику, позволяющую производителям металлических деталей для машин с использованием 3D-печати проводить автоматизированный контроль качества изготовленных деталей во время процесса отделки. Это позволяет выявлять потенциальные дефекты без необходимости снятия деталей с оборудования для производства, делая производственный процесс более эффективным.
Создан метод контроля качества для автодеталей с использованием 3D-печати

© Ferra.ru

После того как металлическая деталь для машины напечатана, ее необходимо отделить и измерить, чтобы убедиться, что деталь соответствует критическим параметрам. Это означает, что каждый аспект детали должен иметь правильные размеры. В настоящее время для этого требуется снять деталь с соответствующего оборудования, измерить ее, а затем вернуть обратно в оборудование для небольших корректировок.

Конкретно исследователи интегрировали 3D-печать, автоматизированную обработку, лазерное сканирование и технологии измерения с помощью соприкосновения с соответствующим программным обеспечением для создания в значительной степени автоматизированной системы, которая производит металлические детали для машин, соответствующие критическим параметрам.

Для проверки производительности нового подхода исследователи изготовили деталь для машины с использованием обычных методов 3D-печати и отделки, а затем изготовили ту же деталь с использованием их нового процесса.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#3d
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#3D-печать
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#технологии
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#разработка