Наука и технологии
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Создан метод обнаружения рака до появления опухоли

Наука не стоит на месте
Учёные из Университета Конкордия разработали новый метод, предназначенный для обнаружения раковых клеток ещё до возникновения опухоли.
Создан метод обнаружения рака до появления опухоли

Основывается он на специальном чипе для биопсии жидкостей, который в свою очередь был создан «с помощью магнитных веществ», покрытых связующим веществом. Как пишет Planet Today, благодаря этому чип будет способен как захватывать, так и удерживать биологические маркеры онкологических заболеваний.

Сообщается, что тестирование методики проводилось на клетках, вызывающих рак молочной железы. По мнению специалистов, в будущем подобные технологии смогут успешно справляться и с обнаружением других форм рака.

Также новейшие разработки подобного рода должны повысить качество лечения людей, страдающих от онкологических заболеваний. В том числе за счёт своевременного диагностирования недуга у людей с группой риска.

Отметим, что исследования продолжаются.