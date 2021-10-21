Создан метод обнаружения рака до появления опухоли

Основывается он на специальном чипе для биопсии жидкостей, который в свою очередь был создан «с помощью магнитных веществ», покрытых связующим веществом. Как пишет Planet Today, благодаря этому чип будет способен как захватывать, так и удерживать биологические маркеры онкологических заболеваний.

Сообщается, что тестирование методики проводилось на клетках, вызывающих рак молочной железы. По мнению специалистов, в будущем подобные технологии смогут успешно справляться и с обнаружением других форм рака.

Также новейшие разработки подобного рода должны повысить качество лечения людей, страдающих от онкологических заболеваний. В том числе за счёт своевременного диагностирования недуга у людей с группой риска.

Отметим, что исследования продолжаются.