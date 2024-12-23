Создан метод раннего обнаружения влаги в стенах с помощью микроволн

Метод использует отражения микроволн от материалов, таких как дерево, и позволяет измерять их влажность без разрушения стен. Это особенно важно для предотвращения роста плесени, который может повлиять на здоровье и энергосбережение в доме.

Исследования показали, что микроволновая технология может точно измерять уровень влаги в древесных материалах с точностью до 3%, что делает метод эффективным и доступным. Радар проходит сквозь стены и измеряет влагу в различных слоях, включая гипсокартон и обшивку, не нарушая их целостности.