Создан метод раннего обнаружения влаги в стенах с помощью микроволн

Опубликовано 23 декабря 2024, 20:311 мин.
Создан метод раннего обнаружения влаги в стенах с помощью микроволнДо появления плесени
Ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории (США) разработали метод раннего обнаружения влаги в стенах с помощью микроволнового радара. Это позволяет находить влагу в материалах стен до того, как возникнут серьезные повреждения, такие как плесень или разрушение строительных материалов.
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Метод использует отражения микроволн от материалов, таких как дерево, и позволяет измерять их влажность без разрушения стен. Это особенно важно для предотвращения роста плесени, который может повлиять на здоровье и энергосбережение в доме.
Исследования показали, что микроволновая технология может точно измерять уровень влаги в древесных материалах с точностью до 3%, что делает метод эффективным и доступным. Радар проходит сквозь стены и измеряет влагу в различных слоях, включая гипсокартон и обшивку, не нарушая их целостности.