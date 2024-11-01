Создан метод восстановления исторических артефактов с помощью ИИ

Команда ученых, возглавляемая профессором Сатоши Танака из Университета Рицумэйкан в Японии и доктором Цзяо Паном из Университета науки и технологий в Пекине, создала многофункциональную нейронную сеть для 3D-реконструкции рельефов. Этот метод позволяет извлекать глубину и детали, которые традиционные технологии восстановить не в состоянии.

По словам профессора Танака, ранее достигнутая точность восстановления составляла 95%, однако некоторые детали, такие как человеческие лица и украшения, оставались незаметными из-за высокой компрессии глубины в 2D изображениях. Новая технология улучшает оценку глубины, особенно вдоль мягких краев рельефов, что существенно повышает точность реконструкции.

Разработка была продемонстрирована на примере рельефов храма Боробудур в Индонезии, скрытых под каменными стенами, возведенными во время колониального периода. Ученые смогли восстановить эти рельефы из сохранившихся фотографий, предоставив возможность виртуально исследовать ранее недоступные культурные сокровища.

Профессор Танака отмечает, что данная технология имеет огромный потенциал для сохранения и распространения культурного наследия, создавая новые возможности не только для археологов, но и для виртуального опыта с использованием технологий VR и метавселенной.