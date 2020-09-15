Создан научный сервис для прогнозирования продолжительности жизни
Для того, чтобы узнать свою теоретическую длительность жизни, необходимо зайти на официальный сайт проекта My Longevity, после чего ввести данные о себе в специальные поля. В числе граф, которые необходимо заполнить, есть информация о возрасте, росте, весе, состоянии здоровья и вредных привычках. Основываясь на той информации, которой делится пользователь, сервис рассчитает не только продолжительность жизни, но и риск возникновения таких болезней как инфаркт и инсульт.
Авторы необычного калькулятора заявили, что разрабатывали его для того, чтобы таким образом мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Учитывая, что сервис наглядно демонстрирует, что ожидает людей при том или ином подходе к своему здоровью, у ученых есть шансы добиться поставленной цели.