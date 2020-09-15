Создан научный сервис для прогнозирования продолжительности жизни

Для того, чтобы узнать свою теоретическую длительность жизни, необходимо зайти на официальный сайт проекта My Longevity, после чего ввести данные о себе в специальные поля. В числе граф, которые необходимо заполнить, есть информация о возрасте, росте, весе, состоянии здоровья и вредных привычках. Основываясь на той информации, которой делится пользователь, сервис рассчитает не только продолжительность жизни, но и риск возникновения таких болезней как инфаркт и инсульт.