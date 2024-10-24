Создан научный тест, способный точно измерить вашу мотивацию

Профессор Хермундур Сигмундссон из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) и его коллега профессор Моника Хага создали этот тест, основываясь на 30-летнем исследовании факторов, способствующих успеху. В 2024 году они опубликовали книгу «Как мы учимся и становимся экспертами», в которой представили свои находки.

Тест охватывает важные аспекты, такие как поток — состояние глубокого погружения в задачу, и страсть к делу. Участникам в возрасте от 16 до 85 лет предложили оценить утверждения, касающиеся их веры в возможность развития и готовности принимать вызовы.

Результаты показали, что новый тест более эффективно измеряет установку на рост по сравнению с существующими методами. Сигмундссон утверждает, что применение этого теста может значительно улучшить понимание мотивации как в семьях, так и в образовательных и рабочих средах.