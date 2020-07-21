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Создан новейший препарат будущего, убивающий клетки рака молочной железы

Правда, все еще неизвестно, когда он появится в широкой продаже
В популярном научном издании Advanced Therapeutics появилась статья о том, что учеными из США был создан новейший препарат будущего, убивающий клетки рака молочной железы.

Так, по заявлению авторов исследования, разработанный ими нанопрепарат способен воздействовать на злокачественные клетки молочной железы, уничтожая их тем самым без каких-либо опасных побочных эффектов для здоровья человека. При этом речь идет о лечении трижды негативного рака молочной железы, который является самой агрессивной и смертельной формой рака груди.

”Рак молочной железы уносит огромное число женских жизней. Особую опасность представляют трижды негативные опухоли, единственным одобренным лечением которых является химиотерапия, у которой масса побочных эффектов. Наш нанопрепарат лишен побочных токсичных эффектов, так как он нацелен исключительно на раковые клетки и не затрагивает здоровые”, - рассказал руководитель исследования Хасан Бейзави. При этом ученый заявил, что пока он не готов называться точных сроков появления препарата на рынке.

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