Создан новейший препарат будущего, убивающий клетки рака молочной железы

Так, по заявлению авторов исследования, разработанный ими нанопрепарат способен воздействовать на злокачественные клетки молочной железы, уничтожая их тем самым без каких-либо опасных побочных эффектов для здоровья человека. При этом речь идет о лечении трижды негативного рака молочной железы, который является самой агрессивной и смертельной формой рака груди.

”Рак молочной железы уносит огромное число женских жизней. Особую опасность представляют трижды негативные опухоли, единственным одобренным лечением которых является химиотерапия, у которой масса побочных эффектов. Наш нанопрепарат лишен побочных токсичных эффектов, так как он нацелен исключительно на раковые клетки и не затрагивает здоровые”, - рассказал руководитель исследования Хасан Бейзави. При этом ученый заявил, что пока он не готов называться точных сроков появления препарата на рынке.