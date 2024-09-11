Создан новый биосенсор для диагностики здоровья в домашних условиях

Команда ученых из Университета Чикаго и UCLA объединила полевой транзистор (FET), способный обнаруживать концентрации биологических молекул, с бумажным аналитическим устройством, аналогичным тому, что используется в домашних тестах на COVID-19.

Сочетание высокой чувствительности FET с низкой стоимостью бумажных картриджей позволило создать систему, способную измерять уровень холестерина в сыворотке крови с точностью более 97%.

Ученые провели эксперименты, чтобы доказать концепцию использования этой системы для создания недорогих и высокоточных домашних диагностических тестов, способных измерять различные биомаркеры здоровья и заболеваний.

Объединив преимущества каждой из этих технологий и добавив машинное обучение была создана новая платформа для тестирования, которая может диагностировать заболевания, обнаруживать биомаркеры в домашних условиях.