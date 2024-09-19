Создан новый датчик для измерения парниковых газов

Результаты исследования опубликованы в журнале «Analytical Chemistry». Глобальное потепление, вызванное парниковыми газами, приводит к таким явлениям, как таяние ледников, повышение уровня моря и более интенсивные штормы, нарушая баланс глобальной экосистемы.

Новый сенсор использует акустические резонаторы в фотоакустической ячейке для достижения одновременного обнаружения трех типов парниковых газов. Ученые интегрировали динамик с синусоидальным сигналом в специальную ячейку, что позволило с помощью быстрого преобразования Фурье определить основные частоты акустических резонаторов.