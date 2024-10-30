Создан новый инструмент для изучения электрической активности мозга

Новый инструмент, названный ASAP5, позволяет наблюдать за электрической активностью отдельных нейронов в реальном времени. Это позволяет ученым изучать, как нейроны обмениваются сигналами друг с другом и как эти сигналы влияют на наше поведение.

Ранее существующие методы не позволяли регистрировать слабые электрические сигналы, которые возникают при передаче информации между нейронами. ASAP5 позволяет зафиксировать даже самые слабые сигналы, что дает ученым более полную картину работы мозга.

Это открытие может привести к новым методам лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Понимание того, как нейроны общаются друг с другом, может помочь разработать новые терапии для восстановления поврежденных нейронных связей.